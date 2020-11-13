Kocanın 'aldattı' savunmasına tarihi yanıt

13 Kasım 2020 Cuma, 12:55

Emine Yanıkoğlu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında Soner Yanıkoğlu ile evlendi. Yanıkoğlu ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan çift, kısa süre sonra sorunlar yaşamaya başladı. Emine Yanıkoğlu, gördüğü şiddet nedeniyle evi terk edip, babaevine döndü. Eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı.

Soner Yanıkoğlu ise 30 Temmuz günü, eşini geri götürmek için kayıpederenin evine gitti. Emine Yanıkoğlu ise eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinden eşyalarını getirmesini istedi.

Soner Yanıkoğlu, eşyaları getirme bahanesiyle evden çıkıp, bir süre sonra iki çanta ile geri geldi. Bir çantadan çıkardığı pompalı tüfek ile eşini öldürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Gözaltına alınıp tutuklanan Soner Yanıkoğlu hakkında 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Kenan Çetin tarafından hazırlanan iddianamede, yer alan ifadesinde annesi ile ağabeyinin kendisine eşinin başka bir erkekle görüştüğünü söylediğini anlatan Yanıkoğlu, şunlar iddia etti:

"Konuşmak için yanına gittim, eve dönmeyeceğini söyleyerek eşyalarını istedi. Eve gidip eşyaları aldım. Birkaç yıl önce internetten satın aldığım pompalı tüfeği de bir başkasına satmak için yanıma aldım. Tekrar eşimin yanına gittiğimde, 'Neden eve dönmüyorsun, çocuğumuza neden bakmıyorsun' diye sordum.

'Seni sevmiyorum, seni istemiyorum, seni defalarca aldattım' deyince, sırt çantasında bulunan tüfeği çıkarttım. Eşim başka bir odaya kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıya ateş ettikten sonra ayağımla vurarak açtım. Diz çöken eşime ateş ettim.

Kendimde olmadığım için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu sırada eşimin üvey annesi ambulans diye bağırıyordu. Evden çıktım ve teslim oldum, çok pişmanım."

SAVCI: ALDATMA, BOŞANMA DAVASI KONUSU

Savcı Kenan Çetin iddianamede, şüphelinin ikinci kez eve geldiğinde sırt çantasında pompalı tüfek olmasının cinayeti tasarladığını gösterdiğini, eşini, kendisini aldattığını söylediği için öldürdüğü yönündeki beyanlarının ise ancak bir boşanma davasına konu olabileceğini, bu beyanlardan ötürü şüpheli hakkında öldürme olayında haksız tahrik indirimi uygulanamayacağını vurguladı.

Savcı, şüphelinin bu nedenle, 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde Soner Yanıkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

AVUKAT: İSTENEN CEZAYI ALMALI

Emine Yanıkoğlu’nun ailesinin avukatı Semih Kemal Coşan, iddianamenin bekledikleri gibi hazırlandığını belirterek, "Savcı beyin düzenlemiş olduğu iddianamede de görüldüğü üzere sanık hiç bir sebep olmaksızın cinayeti işlemiştir.

Eşinin sıkıntılarını ve problemlerini görmezden gelerek tüm suçu ona yüklemiş, kendisini düzeltmek ve evliliğini düzene koymak adına hiç bir girişimde bulunmamıştır. Evlilik tarihinden bu yana süregelen şiddet, baskı ve tehdit silsilesinin son noktası bu cinayet olmuştur.

Geride annesiz ve babasız kalan bir evlat ve 20 yaşında hayattan kopan bir can kalmıştır. Bizler sanığın iddianamede yazan cezayı aynen alması adına elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.