Sağlık Bakanı Koca'ya soru sormasına izin verilmeyen muhabir, bakanlığın iletişim grubundan çıkarıldı
Fahrettin Koca'ya, son bilim kurulu toplantısının ardından soru sormasına izin verilmeyen YOL TV muhabiri Özge Uyanık bakanlığın iletişim grubundan çıkarıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Yol TV muhabiri Özge Uyanık’ın Bakan Koca’ya soru sormasına izin verilmemişti. Uyanık bunun üzerine sorusunu sosyal medyadan Bakan Koca’ya yöneltmiş ve “Cumhurbaşkanlığı’nda Irak Başbakanı için canlı müzikli ziyafet verildi. Bu tabloyla ilgili yorumunuz ne?” diye sormuştu.
Uyanık, dün akşam saatlerinde açıklama yapılmadan Bakanlığın basın WhatsApp grubundan çıkarıldı. Uyanık, WhatsApp grubunun ekran görüntüsünü paylaşarak, “Sağlık Bakanlığı’nın son toplantısında soru sormama izin verilmemiş, sorumu sosyal medyadan yöneltmiştim. Şimdi de Whatsapp grubundan hiçbir açıklama yapılmadan çıkarıldım. Ne suç işledik de böyle cezalandırıldık Sn @drfahrettinkoca? Yol TV muhabiri olarak suçumuz soru sormak mı?” diye yazdı.
Yol TV muhabirinin önce soru sorması engellendi, sonra iletişim grubundan çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı'nın toplantısında soru sorulmasına izin verilmeyen @Ozgeuyanik_ sorusunu sosyal medyadan yöneltmişti. Uyanık, bu kez hiçbir açıklama yapılmaksızın whatsapp grubundan çıkarıldı. pic.twitter.com/aKl3nPTCHb
— Yol TV (@YolTV) December 26, 2020
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