Kod-29 nedir, Kod-29 ile işten çıkarma ne demek?
İşten çıkarma yasağı uygulaması olmasına rağmen Kod-29 ile işten çıkarılan yurttaşların sayısı artıyor. DİSK-AR tarafından CİMER başvurusu ile SGK'dan elde edilen verilere göre 2020 yılında 176 bin 662 işçi Kod-29 nedeniyle işten çıkarıldı. Peki Kod-29 nedir ve Kod-29 ile çıkarmak ne demek?
Pandemi dönemine özgü olarak geçen yıl 17 Nisan’da uygulamaya
konulan işten çıkış yasağına göre işveren, İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci
fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan ahlâk ve iyi niyet kurallarına
uymayan haller ve benzeri sebepler dışında iş akdini feshedemiyor. Ayrıca
belirli süreli sözleşme süresinin dolması veya işyerinin kapanması durumunda iş
akdi feshedilebiliyor.
İşverene iş akdini haklı feshetme yetkisi veren söz konusu
maddeye dayanarak işten çıkartılan işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (29)
koduyla bildiriliyor. Kod 29 ile işten çıkartılan işçi kıdem tazminatı
alamıyor, işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.
KOD 29 NE
ANLAMA GELİYOR?
İşveren, iş akdini feshettiği işçiler için Sosyal Güvenlik
Kurumu'na bildirim yapıyor. Bunu yaparken işçiyi hangi gerekçe ile işten
çıkardığını bir kod numarasıyla işaretliyor. 29 numaralı kod da bu kodlardan
biri. 29 kodu, "İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranış nedeni ile iş akdinin feshi" anlamına geliyor. Bir işverenin,
işçisini bu kod ile işten çıkarabilmesi için 4857 İş Kanunu'nun ilgili bendi
kapsamındaki fiillerden birini işlemesi gerekiyor.
İş Kanunu'nun "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
haller ve benzerleri" başlıklı 25/2 maddesi, yasakta istisna kapsamında
tutuluyor. Bu maddede belirtilen fiiller dahilinde işçinin, işten ayrılış
kodlarına göre 29 kodu ile çıkışı yapılıyor. 25/2 maddesinde belirtilen ahlaka
aykırı fiiller arasında işyerinde çalışan bir işçiye cinsel tacizde bulunmak,
işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmek, hırsızlık yapmak gibi yüz
kızartıcı suçlar bulunuyor.
DİSK-AR:
2020'DE 177 BİN İŞÇİ ÇIKARILDI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işten çıkarma veya ayrılma
kodlarına ilişkin verileri yayımlamıyor. DİSK-AR tarafından CİMER başvurusu ile
SGK'dan elde edilen verilere göre 2020 yılında 176 bin 662 işçi Kod-29
nedeniyle işten çıkarıldı.
34 bin 145 kadın ve 142 bin 517 erkek işçi Kod-29 bahanesiyle
işten çıkarıldı. Böylece Kod-29 ile işten çıkarılanların sayısı ayda ortalama
14 bin 772 ve günde ortalama 491 kişi oldu.
KOD 29 İLE
İŞTEN ÇIKARILMANIN SONUÇLARI NELER?
- Kod 29 ile işten çıkarılan çalışanlar; kıdem tazminatı ve
ihbar tazminatı haklardan faydalanamıyor.
- İşsizlik ödeneği de alamıyor.
- İçeriği nedeniyle kod ile işten çıkarılan bir kişi, yeni
bir iş ararken de fazladan sorun yaşayabiliyor.
Kod-29'un tutarsız kullanımı sonrasında SGK çıkış kodları
konusunda düzenlemeye gidildi. SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve
iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlendi.
Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı
fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası
sorunların önüne geçilmesi planlanıyor.
CİNSEL
TACİZ İLE İŞE DEVAMSIZLIK AYRI KOD İLE BİLDİRİLECEK
İş Kanunu’nun 25. Maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı
bendinde düzenlenen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
şöyle:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı
noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı
halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun
olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin
şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması,
yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda
bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde
bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine
yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu
madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık
yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa
uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle
cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir
tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine
hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin
güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli
altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
Genelgede yapılan değişiklik ile bundan böyle işten çıkartılan işçi için SGK’ya bildirim yapılırken, söz konusu fiillerin her biri ayrı kod ile gösterilecek. Böylece, yeni işe alımlarda işveren işçinin daha önce hangi suçlamayla işten çıkartıldığını daha net bir şekilde görebilecek.
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