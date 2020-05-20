Koffi, caz, özgürlük ve bira!
Caz müziğinin özgür ritimlerinden beslenen Koffi Kwahulé tiyatrosu, Bira Fabrikası, Big Shoot, Blue S Cat ile şiddetli, şaşırtıcı, zengin anlatımıyla, okurunu ve seyircisini, savaşın yıkıcılığına, şiddetin cazibesine ve insanın arzularıyla mücadelesine yüzleşmeye davet ediyor.
Afrika’nın çatışmalarla kuşatılmış topraklarında ayakta kalmayı başarmış bir fabrika, savaştan galip çıkmış iki eli kanlı soytarı, şimdiyi yok edenlerin gelecek düşleri, barış, refah ve demokrasi vaatleri: Bira Fabrikası.
Cellâtla kurbanının, sanatçıyla ilham perisinin, öfkeyle sessizliğin yüzleşmesi. Gösteri toplumunun arzularına seslenen baş döndürücü bir şiddet gösterisi. Deliliğe, kışkırtmaya direnen bir suskunluk: Big Shoot.
Arızalanan bir asansörün sonsuzluğunda mahsur kalan bir adam ve bir kadın. Tahammül etmesi giderek zorlaşan bir zaman ve mekânda kurulan tuhaf bir samimiyet, zapt edilmesi gereken arzular ve teslimiyete zorlayan korkular: Blue-S-cat.
Caz müziğinin özgür ritimlerinden beslenen Koffi Kwahulé tiyatrosu, şiddetli, şaşırtıcı, zengin anlatımıyla, okurunu ve seyircisini, savaşın yıkıcılığına, şiddetin cazibesine ve insanın arzularıyla mücadelesine yüzleşmeye davet ediyor.
Bira Fabrikası, Big Shoot, Blue S Cat / Koffi Kwahule / Çeviren: Ezgi Coşkun / İmge Kitabevi / 304 s.
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