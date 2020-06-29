Kolesterol ilaçları, Covid-19’da ölüm oranını düşürüyor

29 Haziran 2020 Pazartesi, 13:12

Hücre Metabolizması dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, yaygın olarak kullanılan kolesterol düşürücü statin ilaçlarının hastanede yatan Covid-19 hastalarında ölüm oranını azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi.

Dergide yer alan makaleye göre; hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, statin ilaçların bağışıklık hücresi yanıtlarını iyileştirebileceğini, iltihabı azaltabileceğini ve akciğer hasarının ilerlemesini yavaşlatabileceğini gösterdi. Bununla birlikte, Covid-19’lu hastalarda klinik sonuçların, tek başına veya diğer ilaçlarla kombinasyon halinde statin kullanımından nasıl etkileneceği henüz netliğe kavuşmuş değil.

Yanıtları araştırmak için Wuhan Üniversitesi Renmin Hastanesi’ndeki araştırmacılar, Hubei Eyaleti’ndeki 21 hastanede 13 bin 981 Covid-19 hastasının yer aldığı araştırmayı gerçekleştirdi ve bunların arasında 1.219’u statin aldı. 28 günlük bir takipten sonra, araştırmacılar statin grubunun ölüm oranının statin olmayan grubun ölüm oranının yüzde 9.4’ünden düşük olduğunu buldu.

Büyük ölçekli çalışma, statin ilaçlarının kullanımının Covid-19 hastalarında invaziv mekanik ventilasyon insidansı, yoğun bakım ünitelerine kabul ve akut solunum sıkıntısı sendromu ile ilişkili olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra statin alanların, iltihaplanma biyobelirteçlerine sahip olmayanlardan çok daha düşük seviyeleri vardı, bu da ilaçların hastaların ciddi hastalıklara ilerlemesini önleyebileceğini gösteriyor.

Araştırmayı yapan ekipte yer alan Li Hongliang, “Bu sonuçlar, hastaneye yatırılmış Covid-19 hastalarının tedavisinde statin ilaçlarının güvenliğini ve etkinliğini kanıtladı” yorumunu yaptı.