Kolin İnşaat tarafından yapılan tren hattının hafriyatları meraya dökülüyor

06 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Kolin İnşaat tarafından yapımına devam edilen Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı inşaatında ortaya çıkan hafriyat, Tekirdağ’daki Karamehmet/Ergene doğal mera alanlarına dökülüyor. Bunun bölgedeki tarım ve hayvancılığa büyük zarar vereceğine dikkat çekilirken iktidar ise “yapay mera tesis edileceğini” savundu. Tren hattı Kolin İnşaat tarafından yapılıyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Rize İkizdere’de doğa harikası yerlerde Cengiz İnşaat’a taşocağı izni veren iktidarın, Trakya’da da “doğal meraları bozup yapay mera yapmak istediğini” söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergeleriyle konuyu Meclis’e taşıyan Aygun, hafriyatın neden tarım ve hayvancılık yapılan meralara döküldüğünü sordu. Bakan Karaismailoğlu, yanıtında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeye ilişkin ÇED raporuna olumlu görüş verdiğini ve bölgede mera ıslah çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti. Yanıtta, inşaat faaliyetlerinden tarlaların etkileneceği kabul edilirken, asgari düzeyde etkilenme için azami hassasiyet gösterildiği savunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de yanıtında, proje kapsamında ortaya çıkan toprak ve hafriyat için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce mera ıslahı projeleri hazırlatılarak il mera komisyonuna ibraz edildiğini bildirdi. Toprak ve bitki örtüsü bozuk olan mera alanlarına arazi topografyasına uygun dolgu yapılacağını belirten Pakdemirli, “Yapay mera tesis edilecek ve 15 Haziran 2022 tarihinde çalışmalar tamamlanacaktır” dedi.

‘HAYAL SATIYORLAR’

Yanıtları değerlendiren CHP’li Aygun, “Verimi çok yüksek taze otlarla dolu doğal merayı bozuyorsunuz. Yapay mera için de 14 ay sonrasına tarihleme yapıyorsunuz. Aradaki kayıp süreyi dikkate almadığınız gibi yapay meranın aynı verimi sağlayacağını nasıl düşünüyorsunuz? Hafriyat için neden doğal meralar seçilir, anlamak mümkün değil!” dedi. Hafriyattan dolayı arazinin yükseldiğini belirten Aygun, şöyle devam etti: “Topografik dengeler bozulduğu için yandaki tarlalar alçakta kalacağı için su basabilir. Yani ekolojik dengeler bozulacak. Mera ıslahının 2022’de bitirilmesi ise mümkün değil. Drenaj, tesviye yapacaklar ve projeyi önümüzdeki yıl haziran ayında tamamlayacaklar. Doğal alanları bozup hayal satıyorlar.”