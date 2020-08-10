Köln'den 'cami' tavrı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:13

Alman 1. Ligi Bundesliga ekibi FC Köln, formasına katedralden sonra Köln'deki cami silüeti koymuş, her dine, inanışa eşit mesafede olduğu mesajı vermişti.

Bu gelişmenin ardından Alman ekibi FC Köln, formasına cami süliyeti konması üzerine kulüp üyeliğinden istifa eden taraftara, "Güle güle" dedi.

Köln kulübünden şu açıklama yapıldı: Bugün bir üyemiz, formamızda cami silüeti olduğu için istifa etti. Kendisini güle güle diyoruz."



