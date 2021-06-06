Kolombiya’da hayatını kaybeden 328 kişi aşılanmış gösterildi
Kolombiya'da hayatını kaybeden 328 kişinin, Covid-19'a karşı aşılanmış olarak kayıtlara geçirildiği ortaya çıktı.
Kolombiya’da koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni bir sağlık skandalı gündeme geldi. Kolombiya Cumhuriyet Başsavcılığı, ulusal aşı planının veri tabanında ciddi tutarsızlıklar olduğunun keşfedildiğini ve ölülerin “aşılanmış” olarak kayıtlara geçirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Ulusal aşı planı Mi Vacuna’nın (Aşım) veri tabanında, aşılamanın birinci aşamasında 120 yaş ve üzeri 328 kişiye Covid-19 aşısı uygulanmış gibi görünürken, aşının ayrıca yaşını doldurmamış bebekler ile 12 yaşından küçük çocuklara da yapıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi.
‘YAPTIRIM UYGULAMAK ZORUNDA KALMAK İSTEMİYORUZ’
Aşı raporlarındaki bu ve benzeri diğer tutarsızlıklar Kolombiya Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. Başsavcılık Denetmeni Felipe Cordoba, "Sağlık yetkililerinden daha dikkatli olmalarını bekliyoruz çünkü veri tabanlarını güncellemedikleri için onlara yaptırım uygulamak zorunda kalmak istemiyoruz. Buna ek olarak, ortada hepimiz için gerekli olan aşılama şemasında etkili bir kontrol yok” ifadelerini kullandı.Kolombiya medyası ise sağlık skandalı hakkında “Kolombiya ölüleri bile aşılıyor” şeklinde yazdı.
Öte yandan sosyal medyada, aşı sırası gelmemiş çok sayıda kişinin daha önce hayatını kaybetmiş kişilerin bilgilerini kullanarak, para karşılığında aşı yaptırdığı öne sürüldü.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'