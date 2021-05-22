Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda ağır bilanço
Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler yapan binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüşler düzenledi.
Kolombiya Hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi arasında devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle eylemlerini sürdüren göstericiler, Devlet Başkanı Ivan Duque'ye tepki gösterdi. Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali ve Bucaramanga'da ana caddelerde protesto gösterileri yapıldı. Bogota'da ve Bucaramanga'da bazı grupların yolları kapatıp barikatlar kurması üzerine güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede yaşandı. Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de ise günlerdir otoyolları kapatan göstericiler, yerel yetkililerin yoğun talebi üzerine barikatları geçici olarak kaldırdı.
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Hükümet yetkilileriyle diyalog kanallarının açık olduğunu belirten komite, talepleri yerine getirilmediği müddetçe meydanlardan ayrılmayacaklarını bir kez daha vurguladı.
Kolombiya Ombudsman Ofisinden yapılan son açıklamada, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 42 olarak bildirmiş, sivil toplum kuruluşları ise gösterilerde 51 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
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