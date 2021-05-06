Kolombiya’da şiddetin dozu artıyor: Protestoculara ateş açıldı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:32

Kolombiya'da, Başkan Ivan Duque'nin tartışmalı reform yasasını bu hafta sonu geri çekmesinin ardından 28 Nisan’dan bu yana devam eden protesto gösterileri hız kazandı. Ülkede binlerce kişi polis şiddetine, küresel salgın döneminde hastanelerin özelleştirilmesine, genel olarak neo-liberal politikaların getirdiği sosyal adaletsizliğe karşı sokaklarda.

Kolombiya Ombudsman Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, protestolarda en az 24 kişi öldürüldü. AP’de yer alan habere göre, hayatına kaybedenlere ilişkin verilen bu bilgi, protestoların yoğunlaştığı Cali’deki durumu kapsamıyor.

Twitter'da #SOSColombiaNosEstanMatando etiketinde yapılan paylaşımlarda polisin ve ordunun halka ateş açtığına dair çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise yaptığı açıklamada, "polisin göstericilere ateş açtığı" haberlerine ilişkin “derin bir endişe” duyduklarını belirtti.

CNN International’da yer alan bilgiye göre, STK’ler hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısının daha yüksek olabileceğini belirterek siyasal iktidara, polisi aşırı güç kullanmaktan alıkoyma çağrısında bulundu.