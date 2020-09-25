Kombi bakımı önemli! Alacağınız basit önlemlerle en az 510 TL'niz cebinizde kalabilir

25 Eylül 2020 Cuma, 10:52

Ortalama hane başına gaz tüketimi yıllık bin 500 ile bin 700 lira arasında. Yurttaşlar kombi özelinde uygulayabileceği basit yöntemlerle yıllık 450-510 lira tasarruf edebilir. Kombi kullanım süresleri ortalama 15 yıl olarak hesaplandığında ise toplamda ise 6-7 bin lira cebinizde kalabilir.

Türkiye’de geçen yıl doğalgaz tüketiminin 14.5 milyar metreküpü konutlarda gerçekleşti. Hane başı ortalama doğalgaz tüketimi ise 950-1.000 metreküp oldu. Isınma amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler, yıllık 1.500-1.700 liralık fatura ödedi.

Türkiye'de ortalama 15 milyon adet kombi kullanılırken bunlardan sadece 3 milyonu yoğuşmalı. Geri kalanları ise daha çok enerji harcayan, konvansiyonel olarak tabir edilen kombilerden oluşuyor.

Uzmanlar kombilere uygulanabilecek basit yöntemleri sıraladı:

PERİYODİK BAKIM

Havaların serinlemeye başladığı bugünlerde, kasım ayından önce kombilerin elden geçrilmesi hem hayati hem de daha düşük faturalar için oldukça önemli. Düzenli periyodik kombi bakımları yüzde 30’lara varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Periyodik kombi bakımının tüketiciye sağladığı en büyük maddi katkı, kombinin ömrünü uzatması.

YETKİLİ SERVİS ÖNEMLİ

Yurttaşlar kombi alırken, servis ağının güçlü bir şekilde çalıştığından emin oldukları markaları tercih etmeleri gerekiyor. Kombilerde en büyük mağduriyet servis dışında hizmet alımlarından kaynaklanıyor bu yüzden markanın yetkili servisi ile iletişim halinde olunması büyük önem taşıyor.

YOĞUŞMALI KOMBİLER DAHA AVANTAJLI

Türkiye’de 21 Nisan 2018’de uygulamaya konulan ‘ErP’ (enerji ilişkili ürünler direktifi) yönetmeliğinden sonra yoğuşmalı kombi üretim ve satışı zorunlu hale gelmişti. Artık yeni satılan ürünlerin hepsi yasal olarak yoğuşmalı. Ancak bu tarihten önce alınan milyonlarca kombi var. Bu cihazların yoğuşmalı kombilerle değişimi, yüzde 30’a varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor. ErP özellikli yoğuşmalı kombilerin fiyatı 3 bin 500 liradan başlıyor. Böylece yeni kombi kendini 7-8 yılda amorti edip, konfor sağlıyor.

BASINÇ DEĞERİ

Yıllık bakım dışında kombilerde ideal basınç değeri (1.5-2 bar arasında olmalı) tüketici tarafından periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde yükseltilmeli.

DERECE AYARLAMASINA DİKKAT

Kombide verimli kullanım için en uygun konfor sıcaklığı 20-21 derecedir. 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamanız yüzde 6-7’ye varan oranda doğalgaz tasarrufu yapmanızı sağlar.

FİLTRE VE RADYATÖR SUYU DEĞİŞTİRİLMELİ

Kombi bakımına ilaveten filtrelerin periyodik olarak temizliğinin yapılması, radyatör suyunun profesyonellerce değiştirilmesi ve havasının alınması verimli ısıtma için önemli.

BACA TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Baca, yanma için gerekli havanın dış ortamdan alınması ve atık havanın atmosfere taşınması açısından önemli. Bacanın tıkanık olması veya tozlanması elektrik ve gaz tüketimini artırır. Tozun cihazın mekanik aksamlarına zarar vermesi de olası. Bu yüzden periyodik baca temizliği, gerçek baca ve aksesuar kullanımı önemli.

ODA TERMOSTATI

Elektrik ve gaz tüketimini düşürmek için kombideki dur-kalk miktarını mümkün olan oranda azaltmak ve oda termostatı, dış hava sensörü gibi ilave kontrol aksesuarlarını kullanmak, kombinin daha ideal koşullarda çalışmasını sağlar.

METREKAREYE GÖRE SEÇİM ŞART

Kombinin kapasitesinin evin metrekaresi, baktığı cephe/yön gibi özelliklerle uyumlu olması gerekiyor. Örneğin alanınızın metrekaresine yeterli olmayan bir kapasitede satın aldığınız kombi, ısı verimi sağlamadığı gibi faturaların da şişmesine yol açar.

İKİNCİ ELDEN UZAK DURUN

Kombi fiyatlarının arttığı bugünlerde, garantisi bulunmayan, genellikle yetkili bir servis tarafından bakım ve onarım desteği almamış ürünler ikinci el olarak ve uygun fiyatlarda satılıyor. Bu tip cihazlar çoğu zaman fonksiyonlarını yerine getiremiyor ve kalibrasyonları tam olmadığında yüksek gaz sarfiyatına yol açabiliyor.