Komisyonda ‘Varlık Fonu’ tartışması çıktı

28 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Komisyon Başkanı AKP’li Cevdet Yılmaz’a raporun üzerinde “GİZLİ” ibaresinin yer aldığını belirterek, “Ben bunu okursam suç mu diyorum, siz ona mahkeme karar verir diyorsunuz. Bu skandal bir karar” dedi.

Bunun üzerine Yılmaz, “Siz hukuku tanımam diyorsunuz. Ağır bir ithamda bulunuyorsunuz, devletin organları bellidir. Bizim yasama yetkimiz olduğu gibi mahkemenin de yargılama yetkisi vardır” diye yanıt verdi. Paylan ise “Bu rapordaki bilgileri okursam milletvekilliğim bittiğinde hâkim karşısına çıkabilirim” diye tepki gösterdi.

Yılmaz, “Basına kapatabiliriz, eğer ‘Biz çekiniyoruz, yarın mahkemede sıkıntı yaşarız’ diyorsanız, kapatabiliriz” önerisinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Erhan Usta ise raporu konuşmak istediklerini vurgulayarak, “Raporu konuşmadan denetimi nasıl yapabiliriz?” diye sordu.

‘FONLAMAK İÇİN DEĞİL’

TVF Genel Müdürü Sönmez, fonun bütçe ya da Hazine’yi fonlamak için kurulmadığını savundu. Sönmez, “2017’de bize devredilen hiçbir şey satılmamıştır” diye konuştu. Sönmez, banka borçlarının 1 milyar Avro olduğunu ve bunun dışında finansal borçlarının bulunmadığını belirtti. Sönmez, Borsa İstanbul’un 30 Kasım 2020 tarihinde 200 milyon dolar bedel ile yüzde 10 hissesinin Katar’a satışına ilişkin de bilgi verdi. Sönmez bu satış işleminden dolar bazında yüzde 63 getiri sağlandığını savundu.

Sönmez, komisyona yaptığı sunumda, fonun aktifleri, özkaynakları ve borçlanmasına ilişkin veriler de paylaşttı. Buna göre fonun 2018’de 498.9 milyar TL olan kısa vadeli aktifleri 2019 yılında 593.5 milyar TL’ye yükseldi. 2019’da uzun vadeli aktifler ise 864.1 milyar TL oldu. Varlık Fonu payındaki özkaynaklar 2018’de 177.3 milyar TL olurken, 2019’da bu rakam 198.4 milyar TL olarak kaydedildi. Rapora göre 2018’de borçlanma 75.4 milyar TL olurken, 2019’da 136.4 milyar TL’ye çıktı. Fonun 2018 hasılatı 249.5 milyar TL olurken, 2019’da hasılat rakamı 312.8 milyar TL’ye yükseldi.