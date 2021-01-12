Komiteden olimpiyat iptaline yalanlama
Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi CEO’su Toshiro Muto, olimpiyat oyunları için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile şubatta görüşme yapılacağı haberlerini yalanladı.
Kyodo News’e konuşan Toshiro Muto, oyunların iptaline ilişkin açıklamalardan bulundu. Muto, ‘’ Çıkan haberler tamamen yanlış. Bu tarzda haberler ortaya çıktığında herkesin endişelenmesi normal. Oyunların iptaline ilişkin yayınlanan makaleler gerçeği yansıtmıyor. ‘’ ifadelerini kullandı.
Japonya’nın eski başbakanlarından ve organizasyon komitesi başkanı Yoshiro Mori de oyunları ertelemenin imkânsız olduğunu söyledi. Kyodo News tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mori şunları söyledi, ‘’ Oyunları tekrar erteleme şansımız yok. Önümüzdeki iki ay bizim için zorlu geçecek. Gelecek ay Japonya’ya denizaşırı ülkelerden gelecek seyirciler içinde karar vermiş olacağız. Alacağımız önlemlerle oyunları yapacağımızı düşünüyorum. ‘’
JAPONLAR OLİMPİYATLARI İSTEMİYOR
Kyodo News, olimpiyatlara ilişkin telefon yoluyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde %44,8’i tekrar erteleme isterken yüzde 35,3’ü oyunların iptal edilmesini istedi. Katılımcıların yüzde 14,1’i ise oyunların bu yıl yapılması gerektiğini belirtti. Tokyo’da artan vakalar sonrasında şehirde olağan üstü hâl ilan edilirken koronavirüsün mutasyona uğramış halinin yeni vakalarda tespit edildiği kaydedildi. Japon hükümeti daha önce olimpiyatlara gelecek seyircileri 14 günlük karantinadan muaf tutacağını açıklamıştı. Tokyo’da artan vaka sayıları sebebiyle bu kuralın da değişebileceği ifade edildi.
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