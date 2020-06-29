Komşu kavgasını ayırmak isteyen polis yaşamını yitirdi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan polis memuru yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan ilçesi Aydın Mahallesi’nde iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma neticesinde bir polis memuru yaşamını yitirdi.
Görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Kara, komşu çiftlik sahibi Nizam A. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan Nizam A. ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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