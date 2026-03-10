Bankacılar rakam verdi: ABD-İran savaşının Türkiye'ye maliyeti belli oldu!

ABD-İsrail ile İran’ın karşılıklı çatışmaları 10 günü geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan savaşın etkilerini azaltmak amacıyla önlemler açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervi 13 milyar dolar eridi. Döviz satışları haftanın son gününde de devam etti.

REZERVLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Reuters’ın hesaplamalarına göre bankacılar, 6 Mart ile biten haftada İran gerilimiyle birlikte TCMB toplam rezervinin 12,5 milyar dolarlık düşüşle 197,5 milyar dolara gerilediğini belirledi.

Net rezerv ise geçen hafta 13 milyar dolar azalışla 79 milyar dolara indi. Swap hariç net rezerv de 14 milyar dolar düşüşle 65 milyar dolara geriledi.

DÖVİZ SATIŞLARI SÜRÜYOR

Bankacılar, TCMB’nin geçen haftaki döviz satışının 13 milyar dolarlık bölümünün bilançoya yansıdığını, cuma günü piyasa kapanışına yakın yapılan satışların ise en az 5 milyar dolarlık bir tutarı kapsadığını ve bunun da bu haftaki bilançoya yansıyacağını belirtti. İşlemcilere göre döviz satışı dün de devam etti.

Rezerv hesaplamaları TCMB’nin öncü verilerinden yapılabiliyor. Resmi veriler ise perşembe günü saat 14:30’da açıklanacak.

İşlemciler, geçen hafta öncü veriler açıklanmadan büyük bölümünün pazartesi günü gerçekleştiği tahmin edilen döviz satışının 13-15 milyar dolar bandında olduğunu öngörmüştü.