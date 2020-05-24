Komşuda deprem paniği: Maddi hasar oluştu

24 Mayıs 2020 Pazar, 14:47

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’ne bağlı Dogonbedan şehrinde yerel saatle 13.41'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki bazı evlerde ağır maddi hasarın olduğu öğrenildi.









Sözcü