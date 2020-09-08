Komşudan Samsunspor'a destek!

08 Eylül 2020 Salı, 13:26

2011-2012 yılında Atatürk armalı Samsunspor forması giyen Yunan golcü sosyal medya üzerinden Kırmızı-Beyazlılar'a mesaj gönderdi. Gekas görüntülü mesajında “Merhaba Yüksel başkan. Samsunpor inşallah şampiyon olur. Samsunspor’u çok seviyorum” dedi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım Theofanis Gekas'ın mesajını “Dün de bana yeni bir sürprizi Sevgili Dostum Berati Olgun yaptı. Samsunspor'un efsane eski golcü oyuncusu Theofanis "Fanis" Gekas bizlere şampiyonluk dileklerini iletti. Teşekkürler Sevgili Büyük Golcü ve Samsunsporluların sevgilisi Gekas!” diye yayınladı.

Yunan golcü Gekas 2010 - 2011 sezonunda takıma 2.devre katılarak 12 maçta 8 gollük bir katkı sağlayarak Samsunspor'lu taraftarın gönlünde büyük bir taht kurmuştu. Theofanis Gekas 2017 yılında profesyonel futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Super League ve Bundesliga gol krallığı bulunan Yunan eski millî futbolcusu Gekas,

2010 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Yunanistan adına 10 gol atmış ve eleme grubunun en golcü oyuncusu olmuştu.



