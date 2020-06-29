Komşusunu yatakta bıçakladı
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, yan komşusunu yatakta bıçakladı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi, Değirmen Sokak’ta tek odalı bir evde yaşayan 58 yaşındaki Erhan Tokmak’ın kapısı birden açıldı. İddiaya göre, komşusu 42 yaşındaki E.Ö. içeriye elinde bıçakla girdi. Odanın kapısını kilitleyip küfürler savuran E.Ö., yatakta yatmakta olan Erhan Tokmak’ı rastgele bıçakladı. Erhan Tokmak’ın hareketsiz kaldığını gören E.Ö. evi terk edip çıkmasından sonra sesi duyan komşular eve girdi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri Erhan Tokmak’ın göğüs ve kalbi üzerinde 6 bıçak darbesi aldığını tespit etti. Hastaneye kaldırılan Erhan Tokmak’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra çalışma başlatan Yenice Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, E.Ö.’yü evinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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