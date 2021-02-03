Komünist Başkan tabloyu yine astı
Tunceli Belediyesi 2020 yılına ait gelir-gider bilgilerinin yer aldığı tabloyu da bugün belediye binasına asarak yurttaşların bilgisine sundu. Belediyenin kayyımdan kalan borçlardan yaklaşık 10 milyonunu ödediği ve kar elde ettiği belirtiliyor.
Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak da bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin 2020 yılına ait gelir-gider tablosunu bu yıl da belediye binasına astı.
KAYYIMDAN KALAN 10 MİLYON BORÇ ÖDENDİ
Geçen yıl, Maçoğlu’nun belediye bütçesini devraldığı 8 Nisan 2019 tarihinden 31 Aralık 2019'u kapsayan süreye kadar yer verilen tabloda kayyım döneminden kalan borçların yaklaşık 3 milyon lirasının ödendiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. 31 Aralık 2020 tarihine gelindiğinde ise kayyımdan kalan borçların yaklaşık 7 milyon lirasının da ödenerek toplamda yaklaşık 10 milyon liralık borcun ödendiği bilgisine yer verildi.
2020 yılı gelir-gider tablosu incelendiğinde 2.260.089,5 milyonluk kâr olduğunu da görülüyor.
TEMSİL GİDERLERİ 40 KAT AZALDI
Sol.org'da yer alan habere göre, kayyum döneminde 1 Ocak 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında temsil gideri olarak tam 1.271.097,38 TL belediye bütçesinden çıkış gösterilmişken, belediyenin kayyumdan devir alınmasından sonra temsil giderleri yaklaşık 10 kat azalarak 134.398,67 TL’ye gerilemişti. 2020 yılında ise temsil ve ağırlama giderlerinin kayyum dönemine oranla 40 kat azaldığı görüldü.
Tuneceli Belediyesi gelir-gider tablosunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda faaliyet raporunu açıklamıştı. Kamuoyunun bilgisine sunulan 2020 yılı faaliyet raporunda ise belediyeye bağlı birimlerin yürüttükleri çalışmalara yer verildi. Şehir merkezinde yapılan meydan ve peyzaj çalışmasının ihale yerine belediye öz kaynakları ve dayanışma ile gerçekleştirmesinin belediyeye sağladığı katkının altı çizilen açıklamada söyle denildi:
‘’Demiroluk yol ve peyzaj çalışması halkımızın kolektif dayanışması ve belediyemizin öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir.
Tüm bu işlemler;
Fen işleri Müdürlüğü sorumluluğundaki alan,
İhale yöntemi ile yapılmış olsaydı (kırımsız) 1.097.595,62 TL yerine
Dayanışma ve belediye öz kaynakları ile (ortalama maliyet) 354.575,00 TL’ye mâl edilmiş oldu.
Park Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundaki alan,
İhale yöntemi ile yapılmış olsaydı 349.950,00 TL yerine
Dayanışma ve belediye öz kaynakları ile 21.820,00 TL’ye mâl edilmiş oldu.
Ayrıca peyzaj çalışmaları için gerekli olan malzemeler;
Meydan karo bedeli 62.000,00 TL
Bitkilendirme bedeli 84.960,00 TL
Meydan beton serimi 25.000,00 TL ise belediyemize bağış yapılmıştır.’’
Belediye'ye asılan gelir ve gider tablolarıysa şöyle:
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