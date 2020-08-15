Komünistlerden, Albayrak’ın “Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var” sözlerine yanıt
TKH tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizi emperyalist tekellere teslim edenler, bizzat AKP’dir!” denildi.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde” sözlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.
“Ülkemizi emperyalist tekellere teslim edenler, bizzat AKP’dir!” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ekonomiden sorumlu AKP’li bakan Berat Albayrak yaptığı açıklamada 'Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde' demiş. Berat Albayrak, şimdi de milli bağımsızlık söyleminin arkasına saklanıyor!
Damada soruyoruz:
Amerikan Cargill şeker tröstüne Bursa’da bedava arsa veren, Türkiye’ye sokan kim?
Amerikan Coca-Cola şirketinin Türkiye’de tesis açılışını yapan, kurdelesini kesen kim?
Kanadalı madencilik firması Alamos Gold’a ruhsat veren, Kaz Dağları’ndaki ağaçların kesilmesini izleyen kim?
Kapı kapı Amerikan ve İngiliz merkez bankalarının kapısını çalan, Telekom’u Araplara ve Tekel’i British&American Tobacco’ya satan kim?
Ülkemizde bankaların yarısı yabancıların elindeyken damat ne konuşmaktadır?
20 yıldır iktidar olan AKP kimi kandırmaktadır?
Ülkemizi emperyalist tekellere teslim edenler, bizzat AKP’dir! AKP, milli ve yerli değil, tersine işbirlikçidir!"
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