Konak’ta 1 Mayıs’ta çifte bayram

29 Nisan 2021 Perşembe, 17:02

Konak Belediyesi Merbel şirketi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube arasında 1380 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı arifesinde imzalanarak, belediye işçilerine çifte bayram yaşatan sözleşmenin imza töreni belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yapıldı. Toplu sözleşmeye göre işçilerin maaşlarına ilk yıl yüzde 16, ikinci yıl ise Tüfe artı 1 oranında zam yapıldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Toplu sözleşme sürecini büyük bir anlayış, karşılıklı görüş alışverişi ile masa başında tamamlamış olmanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. Ben, emeğin ve emekçinin, alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olmaktan her zaman gurur duydum. Toplu sözleşmede emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik” dedi.

'EMEKÇİYİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK'

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplu iş sözleşmesinde emeğin ve işçinin alın terinin hakkını vermek için masaya oturduklarını ve belediye çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini vurguladı.

“Toplu sözleşme sürecini büyük bir anlayış, karşılıklı görüş alışverişi ile masa başında tamamlamış olmanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. 20 yıl Narlıdere’de belediye başkanlığı yaptım. Hep emekten, emekçiden, çalışandan yana bir belediye başkanı olmaya çalıştım. Belediyede çalışan kardeşimiz sokağı iyi süpürürse, fen işleri bordürü doğru döşer, park bahçeler emekçimiz parkı doğru zamanda sularsa, belediye başkanı da kente yaşayanlar da mutlu olur. İşini yapan emekçi kardeşlerimizin aklında ücret sorunu olmamalı. Ben, emeğin ve emekçinin alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olmaktan her zaman gurur duydum. Toplu sözleşmede emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmemek çok önemliydi. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelere en düşük işçi maaşı 3100 TL’den düşük olmayacak talimatını vermişti. Genel Başkanımızın ve partimizin emeğe bakış açısını zaten hepiniz biliyorsunuz. Bugün emeklilere ikramiye veriliyorsa ve asgari ücretlerin geldiği noktanın mimarı Kemal Kılıçdaroğlu’dur, Cumhuriyet Halk Partisidir. İşçi ve emekçi dostu noktada CHP iktidarında emeğin hakkını bulduğunu göreceksiniz. Biz her zaman emekçi ile işçi ile bir arada ve dayanışma içinde olacağız.”

ÖZGÜR ÖZEL: İKİ TARAF YOK, İKİ EV SAHİBİ VAR

Toplu Sözleşme imza törenine katılarak belediye işçilerinin sözleşme heyecanına ve 1 Mayıs coşkusuna ortak olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Veli Ağababa’nın da selamlarını iletti. Özel, şöyle konuştu:

“Bugün iki taraf yok. Kol kola girmiş iki ev sahibi var. Görevini olması gerektiği yapan iki oluşum yan yana ev sahipliği yapıyor. Emeğiyle Konak’a katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizleri seviyor sizlerle gurur duyuyoruz. Bugünkü sözleşme ile önümüzdeki 1 Mayıs’tan önce bir bayram hediyesidir dendi. Bu vesileyle sizin 1 Mayıs emekçi bayramınızı kutluyorum. Bundan 6 ay kadar önce burada bu iki yapı Türkiye’ye örnek olacak bir sözleşmeyi imzalamışlardı. Muhalefette iken ortaya koyduğu toplumsal sorunların takipçisi olarak taşerona kadro sözü veren Kılıçdaroğlu. Kimsenin emeğini sömürmek değil sözünde işini yaptılar. Merkezi iktidar tarafından ortada bırakılmış arkadaşlarımıza sözleşme imzalayarak çok önemli bir adım attı. O günkü sözleşmeden alınan dersler, örgütlü olacaksın, doğru örgütü doğru sendikayı seçeceksin, örgütlü olduğun kurumun siyasi bilinçlerini göreceksin ve bu görüşün iktidar olmasını sağlayacaksın.”