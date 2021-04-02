Konak'ta 2. yıl: Motivasyonumuz tam, heyecanımız yerinde

02 Nisan 2021 Cuma, 07:01

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ikinci hizmet yılını siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile basın mensuplarının katıldığı toplantıda değerlendirdi. Başkan Batur, “İki yıl önce bir serüvene başlamıştık; 20 yıllık Narlıdere Belediye Başkanlığı’ndan sonra Konak’la devam eden bir serüven. Özellikle Narlıderede’deki çalışmalarımızdan sonra İzmir’in kalbi Konak’ta görevlendirilmemiz benim için çok önemli, onurlu bir görevdi. Bu onurlu göreve layık olmaya çalışan bir tavırla hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü daha önce hiçbir yerel yöneticiye böyle bir onur verilmemişti” dedi.

ÜÇ TEMEL İLKE

Konak’ta üç temel tema belirlediklerini ve bu temaları ilke edinerek hizmet ürettiklerini anlatan Başkan Batur, bu ilkeleri kentsel dönüşüm, tarihi ayağa kaldırmak ve dezavantajlı kesimlere öncelik olarak sıraladı. Konak’ta göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaları başlattıklarını ifade eden Başkan Batur, ilk olarak Gültepe planlarını tamamlayarak kentsel dönüşümün anayasasını hazırladıklarının altını çizdi. Batur, “Yola çıkarken üç temayı kendimize ilke edindik. Birincisi, kentin en önemli ihtiyacı olan kentsel dönüşümü hayata geçirmek... Konak’ın hemen hemen tüm bölgelerinde değişim, dönüşüm bekleyen yerler vardı. İlk etapta buna başladık. Kentsel dönüşümle ilgili Gültepe’de 14 mahalleyi ilgilendiren kentsel dönüşüm planlamasını sekiz aylık süre içinde gerçekleştirdik Yani Gültepe bölgesinde yapacağımız kentsel dönüşümün anayasasını bitirmiş olduk” diye konuştu.

Beştepeler Bölgesi imar planlarını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Batur, kentsel dönüşüm ile Beştepeler’in kaderinin ve kentin çehresinin değişeceğini söyledi ve bölge halkının da yeşil alan, sosyal donatı ve modern binalar ile daha iyi bir yaşama kavuşacaklarını ifade etti.

Projeleri tek tek hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayan Başkan Batur, sözlerine şöyle devam etti: Toros Sosyal Tesisimizi tamamladık, pazaryerini hizmete açtık. Gültepe Spor Tesisi’ni de ay sonunda teslim alıyoruz. Çocuklarımıza dönük Çınarlı'daki rekreasyon alanında bir bilim merkezi kuruyoruz. Bununla ilgili ihalemizi yaptık. En önemli bölgemiz Altın Üçgen dediğimiz, Agora, Kemeraltı ve Basmane. Konak’ta 3 bin 500'e yakın tescilli binamız var. Hepsinin aynı anda restorasyon görmesi mümkün değil. Ama biz kamulaştırdığımız, vatandaşın bize bağışladığı, vatandaşın hizmetinde kullanabileceğimiz her türlü binanın restorasyonunu yapıyoruz. Kıllıoğlu Hamamı, kültür merkezi olacak. Silahhane binası semt merkezi olacak. İkiçeşmelik’e ismini veren iki çeşmeyi restore ediyoruz. Yenişehir’de restore ettiğimiz binayı 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Roman Kültür Merkezi olarak hizmete açacağız. Tarihi Kemer İstasyonu Gençlik Destek Merkezi olacak. Engelsiz Yaşam Köyü’müzü hayata geçirdik.” Batur, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler tüm dünyaya emsal olmuş bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız ve asla yorulmayız. Konak'ta belediye başkanı olmaktan, İzmir’in kalbinde Konaklı hemşerilerimle yaşamı paylaşmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Üçüncü hizmet yılıma da bugün işte bu heyecanla giriyorum. Birlikte Konak, felsefemiz genişleyecek, büyüyecek.”

Batur, gazetecilerin “En büyük hedefiniz nedir” sorusuna “Kentsel dönüşümü en azından üç dört mahalleden başlatıp planlarımızı uygulamaya geçirmek. Başlamak, işin yarısıdır. Biz onu başarırsak gerisi kendiliğinden gelişecektir” şeklinde yanıt verdi.