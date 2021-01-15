Konak'ta imzalar çevre için atıldı

15 Ocak 2021 Cuma, 13:27

Konak Belediyesi, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımlar atmak üzere Sosyal İklim Derneği’yle işbirliği protokolü imzaladı. İki kurum protokol kapsamında çocuk hakları, gençlik hakları, insan hakları, ekolojik haklar ile kentlilik kültürü ve sürdürülebilir kalkınma konularında da ortak çalışmalar yürütecek. Yapılan işbirliğini değerlendiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, doğayı korumanın, çocukların ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamanın başlıca görevleri olduğunu vurgulayarak, “Bizler daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Onun için çalışıyoruz” dedi.

Konak Belediyesi ile üyelerini 15 ila 30 yaş arasındaki gençlerin ve ağırlıklı olarak kadınların oluşturduğu Sosyal İklim Derneği arasındaki işbirliği protokolü, Halil Rıfat Paşa Köşkü’nde bulunan Konak Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü’nde imzalandı. Protokole Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz imza attı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen törene Konak Belediyesi meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve dernek yetkilileri katıldı.

KONAK İÇİN İŞBİRLİĞİ

Törende konuşan Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, 20 Temmuz 2014 tarihinde kurulan derneğin yaptığı çalışmaları ve hedeflerini anlattı. Tuğrulöz, “Konak’ta 16 gençle, gençlerin, çocukların ve kadınların sivil topluma ve sosyal hayata katılımını artırmak, çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmek, iklim değişikliğinin önüne geçmek ve etkilerini azaltmak, eğitimde dezavantajlı çocukların ve gençlerin kapasitelerini geliştirmek amacıyla derneğimizi kurduk. Geçtiğimiz 6 yıl içinde çalışma alanlarımızda 50 eğitim ve atölye çalışması, 4 projeyle 7 binden fazla gence ulaştık” dedi. Derneğin, Konak Belediyesi’yle yürüttüğü çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Tuğrulöz, “Dernek olarak dünyamızın karşı karşıya olduğu birçok sorun olduğunun farkındayız. Sorunların işbirlikleri ve öncelikle yerel düzeyde atılacak adımlarla çözülebileceğine de inanıyoruz. Konak Belediyesi’yle bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz işbirliklerinin daha iyi bir gezegen ve daha iyi bir Konak için etkili adımlar olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Genç bir ekip olduklarını vurgulayan Tuğrulöz, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a da küresel iklim mücadelesinde kendilerini yalnız bırakmadığı ve gezegeni iyileştirme çalışmalarına katkılarını esirgemediği için teşekkür etti. Tuğrulöz protokol anısına ve Konak Belediyesi adına, TEMA Vakfı aracılığıyla, İzmir ağaçlandırma sahasına fidan bağışı yaptıklarını da belirtti.

“DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK ZORUNDAYIZ”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise dünyadaki ekosistemin bozulması, doğanın tahrip edilmesi sonucu yaşanan olaylara dikkat çekerek, “Bugünlerde neler yaşadığımızı görüyoruz. Yağmur eskisi gibi değil, hortumla tutulur gibi yağıyor. Eskiden 40 gün yağmur yağardı ama kent de insanlar da etkilenmezdi. Doğanın dengesinin bozulması gelecek kuşaklar için gerçekten büyük bir tehlike” dedi. Sosyal İklim Derneği’nin bu bağlamda önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Başkan Batur, Konak Belediyesi’nin sivil inisiyatifle birlikte çalışmaya büyük bir önem verdiğini vurguladı. Batur, “Belediye, sivil inisiyatifle birlikte proje yürüttüğünde o projenin daha başarılı olduğunu, halka dokunduğunu, insana dokunduğunu görüyoruz. Sizlerin de her zaman yanınızdayız, birlikteyiz. Doğayı korumak, çocukların ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlamak bizim başlıca görevimiz. Bizler daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Onun için çalışıyoruz” diye konuştu.

“KADININ OLDUĞU YERDE DİSİPLİN VE KABİLİYET VARDIR"

Derneğin toplam 128 üyesinin 109'unun kadın olduğuna da dikkat çeken Batur, “Bu çok önemli. Kadınların olduğu yerde disiplin vardır, güzellik vardır ve sonuca erişme noktasında kabiliyet vardır. Sizleri kutluyorum, başarılar diliyorum. Bundan sonra da sizlerle çalışmalarımızı yürütmek, yeni projeler geliştirmek için her zaman birlikteyiz. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İki kurum imzalanan protokolle, başta çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere, çocuk hakları, gençlik hakları, insan hakları, ekolojik haklar ile kentlilik kültürü ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalığı artıracak ortak projeler hayata geçirecek. Projeler için ulusal ve uluslararası düzeydeki hibe desteklerinden yararlanmak adına adımlar da atılacak. Protokol kapsamında sempozyum, çalıştay, seminer ve atölyeler düzenlenecek.