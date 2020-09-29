Konak'ta 'bağımlılıkla mücadele merkezi' açılıyor

29 Eylül 2020 Salı, 10:42

Madde bağımlılığı ile mücadele konusunda büyük bir boşluğu kapatacak olan Konak Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nin (KOBAM) açılışı için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tarih verdi. Konak Belediye Meclisi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu üyeleri ile birlikte Merkez’de incelemelerde bulunan Başkan Batur bir ay içinde KOBAM’ın açılacağı müjdesini verdi. Göreve geldiği ilk günden itibaren Madde Bağımlılığı ile Mücadele konusunda kararlı duruş sergileyen Başkan Batur, TCDD’den Tarihi Kemer Tren İstasyonu’nun tashihinin alınmasının hemen sonrasında binanın Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi olması konusunda talimat verdi. Proje aşamasından restorasyon aşamasına tüm çalışmaların hızla yürütüldüğü Tarihi Tren İstasyonu, hem kent tarihine kazandırılmış oldu hem de bağımlılıkla mücadele Konak önemli bir Merkez’e kavuşmuş oldu.

“HEM REHABİLİTE OLACAKLAR HEM DE MESLEK SAHİBİ”

Ülkemizin en önemli problemlerinden olan ve her geçen gün gittikçe büyüyen madde bağımlılığına karşı mücadelede yerel yönetimler olarak sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Başkan Batur, o nedenle bu Merkez’i çok önemsediklerini söyledi. Madde kullanımı sebebiyle toplumdan uzaklaşan, hayatlarına devam etmekte güçlük çeken bireylere uzmanlar eşliğinde eğitimler verileceğini anlatan Batur, Merkez’in en önemli işlevinin hem rehabilitasyon, hem de meslek edindirmek olduğunu söyledi. Batur, “Yerel yönetim olarak Madde Bağımlılığı ile Mücadele konusunda samimiyetle hareket ediyoruz. Yaşadığımız, sokaklarında dolaştığımız, omuz omuza olduğumuz şehrimizin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir bütünüz. Onların sıkıntısı bizim de sıkıntımız. O nedenle bir kısım vatandaşımız çeşitli nedenlerle bağımlı hale geldiyse, onun en yakınındaki yönetici belediye başkanıdır. En kısa sürede tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına Bağımlılıkla Mücadele Merkezimizi hayata geçiriyoruz. Bu Merkez, şu anlamda büyük önem taşıyor. Bağımlı bireylere dönük rehabilite çalışmaları elbette çok arzu ettiğimiz bir durum. Ancak biz burada ötesine geçiyoruz. Bağımlı bireyin sonrasında toplumda sağlıklı iletişim kurabilmesi, yaşamını idame ettirebilmesi amacıyla meslek edindirmeyi olmazsa olmazımız olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Kemer ve yakın çevresinde eğitim eksikliğinden kaynaklı büyük bir toplumsal sorun yumağı ile karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Başkan Batur, bölgeye bu anlamda büyük bir yatırım yaptıklarını söyledi. Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ile bağımlı bireylere dönük hizmet vereceklerini anlatan Batur, önemli olanın bireyin bağımlı hale gelmesinin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Bunun yolunun eğitimden geçtiğinin altını çizen Batur, bu amaçla başlattıkları projeleri anlattı. “Çocukların okula gitmeleri ve okula alışmaları, okulu bırakmamaları gerekiyor. Onun için partimizin de en önemli politikalarından biri olan ilk kreşimizi Roman mahallesinde “Engelsiz Yaşam Köyü” içinde açıyorum. Eğitimin aileden özellikle annelerimiz kananıyla sürdürülebileceğine olan inancımdan dolayı da Roman mahallesinde semt merkezimiz olacak. Kadınlarımızın hem ekonomik açıdan hem de topluma katılması açısından Semt Merkezimiz burada önemli bir işlevi yerine getirecek. Ayrıca Tepecik Semtimizde bulunan tarihi bir binamızı da Roman Kültür Merkezi haline getiriyoruz.”

İzmir yerelinde madde bağımlılığı ile mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Bir Hayata Dokun Derneği ile Konak Belediye Meclisinde alınan karar uyarınca imzalanan işbirliği protokolü ile KOBAM’ın daha da başarılı olmasının önü açılmış oldu. Bu çerçevede, KOBAM’da bireylerin yarım kalmış eğitimlerinin tamamlanması sağlanacak, eğitimlerin takipleri, mesleki eğitimler verilecek (elektrik teknikerliği, su tesisatı, bahçe tarımı, bilgisayar destekli eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri, sanatla terapi & rehabilitasyon çalışmaları, birebir psikolojik destek, grupla terapi ) ve iş istihdamı noktasında çeşitli paydaş toplantıları gerçekleştirilecek.