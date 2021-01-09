ABD Kongresi baskınında kullanılan Parler, Play Store'dan kaldırıldı, App Store'dan da kaldırılabilir

09 Ocak 2021 Cumartesi, 12:37

Çarşamba günü gerçekleşen ABD kongre baskınının yankıları halen devam ediyor.

Twitter'ın Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almasının ardından, bir sosyal medya platformunun da uygulama mağazalarından kaldırılması söz konusu.

Webtekno'dan Hasan Avcıoğlu'nun haberine göre Apple, Parler ismindeki uygulamayı App Store'dan kaldırmakla tehdit ediyor. Bunun sebebi olarak ise Parler'in çarşamba günkü baskında planlamanın yapıldığı yer olduğu şüphesi ve geliştiricilerin bu konuda hiçbir önlem almamış olması gösteriliyor.

Apple, cuma günü Parler'a gönderdiği uyarıda, kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerin daha düzenli bir şekilde yönetilmemesi durumunda uygulamanın App Store'dan kaldırılacağını söyledi. Uygulamaya istenen değişikliklerin yapılması için 24 saatlik süre verildi.

Apple tarafından Parler'a gönderilen e-postada, çarşamba günkü baskında çeşitli can kayıplarının ve yaralanmaların yaşanması, yağmaların meydana gelmesi gibi illegal olaylarda Parler'ın planlama ve koordinasyon için kullanıldığına dair sayısız şikâyet geldiğini söylendi. Ayrıca uygulamanın çeşitli illegal aktiviteler için kullanılmaya devam edildiği de ifade edildi.

Parler CEO'su John Matze, yaptığı açıklamada Apple'ın bu uyarısına karşı sert tepki gösterdi. Matze, Parler'ın kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerin tamamından sorumlu tutuluyorsa Apple'ın da iPhone'lar ile yapılan tüm eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Matze, ayrıca Apple tarafından kendilerine uygulanan standartların Twitter ve Facebook'a uygulanmadığını dile getirdi.

PLAY STORE'DAN KALDIRILDI

Parler, App Store'da hâlâ yer almaya devam etse de Google Play Store'dan kaldırıldı.

Google, içerikleri kullanıcılar tarafından üretilen platformların, şiddete teşvik eden içerikleri düzenleyici kuralları olması gerektiğine dair Google kurallarının bulunduğunu ve Parler'ın bu konuda daha önce de uyarıldığını söyledi.

Google, şiddete yönlendiren içeriklerin anında silinmesinin zor olduğunun bilincinde olduklarını ancak yine de bu konuda daha güçlü bir yönetim olması gerektiğini de söyledi ve gerekli adımlar atılana kadar uygulamanın Play Store'daki listelemeden kaldırıldığını açıkladı. Parler'ın çarşamba günkü olayda organizasyonun yapıldığı yer olarak kullanılmasının yanı sıra beyaz üstünlükçüleri ve aşırılıkçılar tarafından da kullanıldığı belirtiliyor.