Kongrelere tepki gösteren yurttaş, “AKP yapıyorsa doğrudur” dedi

Sokak röportajında bir yurttaş, koronavirüs salgını döneminde kongre yapılmasını eleştirdi. Ancak kongreleri AKP’nin yaptığı söylenince "O ne yapıyorsa doğrudur" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2021 Pazar, 14:42
Kongrelere tepki gösteren yurttaş, “AKP yapıyorsa doğrudur” dedi
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Türkiye, koronavirüs salgınına karşı önlemler alırken AKP’nin “Lebaleb” kongreleri tartışma yarattı. 

Yurttaşlar hafta sonlarını ve hafta içi akşamlarını kısıtlamalara uyarak evde geçiriyor. Ancak AKP kongrelerinde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmiyor.

YOL TV’nin konuyla ilgili Ankara Ulus'ta gerçekleştirdiği sokak röportajında ise bir yurttaşın sözleri dikkat çekti.

ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİ SONRA “O NE YAPIYORSA DOĞRUDUR” DEDİ

Yurttaş, önce pandemi döneminde kongre yapılmasını eleştirdi. Ancak kongreleri AKP’nin yaptığı söylenince "O ne yapıyorsa doğrudur" dedi. Bu sözler üzerine çevredeki bir genç kadına tepki gösterdi.

Kadın yurttaş, "AKP çalıyor" diyen gence, "AKP sayesinde tok geziyorsunuz" yanıtını verdi. Bir başka yurttaş ise kısıtlamalarda iş yerinin kapandığını söyledi.

İşte o anlar:


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