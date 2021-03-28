Kongreye katılan vekil koronavirüse yakalandı

28 Mart 2021 Pazar, 22:48

Koronavirüs salgınına rağmen AKP'nin 24 Mart tarihinde gerçekleştirdiği kongreye yoğun katılım tepkilere neden olmuş ve Türkiye'nin dört bir yanından onlarca otobüsle yüzlerce partili başkente taşınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kongre salonu önünde toplanan yüzlerce partiliye seslenmesi ve sosyal mesafenin hiçe sayılması ise dikkat çekmişti.

Yoğun katılım nedeniyle tepki çeken kongreye katılan isimlerden biri olan AKP'li İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığını söyleyen Tamer, kendisiyle temaslı durumda olanların test yaptırmasını istedi.

Tamer, “Bu günkü yaptırdığım Covit 19 test’im pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum . Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum” sözleriyle koronavirüse yakalandığını duyurdu.

AKP’li İsmail Tamer 24 Mart tarihinde yapılan ve kalabalık görüntülerle kamuoyunun eleştirisine neden olan AKP 7.Olağan kongresine katılarak eski bakan Taner Yıldız ile fotoğrafını paylaşmıştı.