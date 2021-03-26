Konya'da esnaf isyan etti: 'Kongreler dolu dükkanlar kapalı'

26 Mart 2021 Cuma, 22:47

Konya'nın Merkez Meram İlçesi Şehit Yunus Mermer Parkında bugün buluşan bir grup kafe ve restoran işletmecisi, risk haritasında kırmızı renkli 17 ilden biri olduğu için dükkanlarını açamadıklarını belirterek artık dayanma sabırlarının ve güçlerinin kalmadığını söyledi. Basın açıklamasına katılan esnaf, "Kongreler dolu, dükkanlar kapalı", "Artık yeter", "Virüs sadece Konya'da mı?", "Konya'nın suçu ne?" yazılı dövizler taşıdı.

"BU KONGRELER NEDEN YAPILDI?"

Grup adına konuşan restoran işletmecisi Mehmet Emin Altunses, "Bize 'sizin iliniz çok riskli, kafe ve restoranları açmayacaksınız' dediler, devasa salonlarda lebalep toplanmalara göz yumdular. 16 milyonluk İstanbul'da, 5,5 milyonluk Ankara'da, 4,5 milyonluk İzmir'de kafe ve restoranları açtılar. Konya'da vaka sayıları düşmedi. Biz sadece işletmelerimizin açılması noktasında fikir beyan etmiyoruz, bir yıldır işletmelerimizin kapalı kalmasına rağmen binlerce kişinin bir arada toplanmasına anlam vermekte güçlük çekiyoruz. Bugüne kadar sessiz kalmamızın tek nedeni milletimizin sağlığı, devletimizin düzeniyken bu kongreler neden yapıldı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"DENETLENMEKTEN DEĞİL GELECEĞİMİZDEN ENDİŞELİYİZ"

Antalya'da vaka sayılarının yükselmemesi için oradaki vakaların Konya'ya kaydedildiğini, bu yüzden Konya’nın yüksek riskli olduğunu iddia eden Altunses, "Denetleme acziyetinin faturasını ödemek istemiyoruz. Hepimiz, işletmesi açılan illerdeki sınırlamalara tabii bir şekilde açılmaya razıyız. Biz denetlenmekten endişe etmiyoruz, ama geleceğimiz için çok endişeliyiz" dedi.

"NE KREDİ İSTİYORUZ NE DESTEK, KÖSTEK OLMAYIN YETER"

İşletmesi kapalı kalan esnafın desteklenmediğini belirten Mehmet Emin Altunses, "Biz, yangının ortasına atılmayı reddediyoruz! Biz, destek olunmasını geçtik, köstek olunmamasını istiyoruz. Biz ne kredi istiyoruz ne destek! Bir yıldır nasıl ki kendi imkanlarımızla bir mücadele verdiysek, bundan sonra da veririz. Ancak işletmelerimiz bu denli karanlığa mahkum edildiği sürece, o sözü edilen 'devletin bel kemiği' denilen küçük esnaf direnemez, ayakta kalamaz. Yıkılır, boğulur, savrulur. Biz, devletimizin bel kemiği kırılsın istemeyiz" sözleriyle hükümete seslendi.