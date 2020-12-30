Konteyner kentte depremzede çocuklara yeni yıl sürprizi
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yılbaşı öncesi konteyner kenti gezerek depremzede ailelerin yeni yılını kutladı. Ailelere, içinde gıda, hijyen, kırtasiye, kıyafet ve oyuncakların bulunduğu yılbaşı paketlerini dağıtan Sandal, ziyaretler sırasında özellikle çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı ve onlara yeni yılda bisiklet sözü verdi.
Yeni yıl öncesi konteyner kentteki aileleri unutmayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Sosyal Destek Platformu (İzmir Social Helper) gönüllüleri ve sosyal medya bloggerlarıyla birlikte, deprem sonrası oluşturulan konteyner kentteki vatandaşları tek tek ziyaret etti. Bayraklı Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Sandal, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, ailelere ise gıda, kıyafet ve hijyen ürünlerinden oluşan yılbaşı paketleri armağan etti.
Depremin ilk gününden itibaren, gece gündüz her türlü sorunda vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Sandal, konteyner alanında çocukların yoğun talebi üzerine miniklere yılbaşından sonra bisiklet sözü verdi.
Çocuklar bunun üzerine Başkan Sandal’a ziyaret boyunca eşlik etti, Sandal da çocuklarla bol bol şakalaşarak onlara moral verdi. Vatandaşların ihtiyaç ve sıkıntılarını da dinleyen Sandal, “Her zaman yanınızdayız, iyi ki varsınız. Tüm ihtiyaçlarınızda bir telefon kadar yakınınızdayız. Yeni yıl öncesi çam sakızı, çoban armağanı yeni yıl paketlerimizi kabul edin. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Yeni yıl hepimize mutluluk ve huzur getirsin. Bir daha bu acıların yaşanmamasını diliyoruz. Her zaman sizinleyiz ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu yıllar” dedi.
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