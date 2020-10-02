Kontrolden çıkan otomobil, takla attı: 2 kişi yaşamını yitirdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp, takla atarak ters şeride geçmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu Körkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yumurtalık ilçesinden Ceyhan'a gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak karşı şeride geçti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hurdaya dönen araçtaki Hasret Yel ile üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğin öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Ömer Karayılan ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Karayılan, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ölenlerin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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