Konu CHP olunca AKP'nin 'yeşil alan' aşkı tuttu!

18 Eylül 2020 Cuma, 09:14

Planda, yaklaşık 30 dönümlük alanda yapı yoğunluğu azaltılıp 5 bin 900 metrekare yeşil alan ayrılarak ve binalara 20 kat yükseklik sınırı getirilerek “ticaret, turizm, konut ve park” düzenlemesi yapıldı.

KOMİSYONUN KARARI

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, afet anında kentin toplanma alanı olarak kullanılması için “Ticaret+konut+turizm” alanlarının tamamının “park” alanı olmasını uygun buldu. Komisyon raporu, 16 Eylül tarihli meclis oturumunda oylanması sırasında tartışma çıktı.

CHP Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP'lilere “Yeşil alanları ve parkları intikam aracı olarak kullanıyorsunuz. Bu konuda samimi değilsiniz. Samimi olsaydınız 16/9'lar olmazdı. İstanbul ve Ankara'yı kaybetmeselerdi Arap şeyhlerinin peşinde İBB mülklerini satmak için koşmaya devam edeceklerdi” diye tepki gösterdi.

CHP'li Meclis Üyesi Sedat Özkan ise alanın Büyükçekmece Belediyesi'ne ait olduğunu belirterek, “Büyükçekmece halkına verilecek hizmet ve istihdam engelleniyor” dedi. AKP'li İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol da “Burası 2007'de bir operasyonla imara açıldı. Park oldu şimdi, rezidans mı olsaydı” diye sordu.