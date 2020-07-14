KONUŞARAK ÇİZİYORUZ PROGRAMI KONUĞU ZEYNEP ORAL
Karikatür Atölyesi’nin Instagram sayfasında canlı yayınlanan “Konuşarak Çiziyoruz” programının dokuzuncu bölümünün konuğu Gazeteci ve Yazar Zeynep Oral. Türkiye ve uluslararası alanda yaptığı önemli çalışmalarla kültür ve sanat hayatına büyük katkılarda bulunan Oral ile hayatı ve çalışmalarının yanında karikatür üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek.
Programın önceki sekiz bölümünde konuk olan karikatürist ve çizerler canlı yayında çizimler de yapmıştı. Bu programda Zeynep Oral, program sunucusu Karikatürist Emre Yılmaz’ın çizeceği bir karikatürün esprisini belirleyecek.
Zeynep Oral’ın canlı olarak katılacağı programı 19 Temmuz Pazar günü Saat: 21:00’de izleyebilirsiniz. Bundan sonraki bölümlerde de karikatüristlerin yanında sanatın farklı dallarından konukların yer alacağı programı Karikatür Atölyesi’nin Instagram sayfasından izleyebilirsiniz.
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