KONUŞARAK ÇİZİYORUZ PROGRAMI KONUĞU ZEYNEP ORAL

14 Temmuz 2020 Salı, 11:30

Programın önceki sekiz bölümünde konuk olan karikatürist ve çizerler canlı yayında çizimler de yapmıştı. Bu programda Zeynep Oral, program sunucusu Karikatürist Emre Yılmaz’ın çizeceği bir karikatürün esprisini belirleyecek.

Zeynep Oral’ın canlı olarak katılacağı programı 19 Temmuz Pazar günü Saat: 21:00’de izleyebilirsiniz. Bundan sonraki bölümlerde de karikatüristlerin yanında sanatın farklı dallarından konukların yer alacağı programı Karikatür Atölyesi’nin Instagram sayfasından izleyebilirsiniz.