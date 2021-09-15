Konut krizi artacak: "Yapılmayan zamlar var"
Konut fiyatlarındaki artış tartışma konusu olurken Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Aktaş, "Merkez Bankası’na göre son bir yılda konut fiyatları yüzde 30 dolayında artmış görünüyor ama sanki henüz yapılmayan, yapılamayan zamlar da bekliyor gibi" dedi.
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, konut fiyatlarındaki artış üzerine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Aktaş, "Konut satışında en kötü yıl yaşanıyor" başlıklı yazısında, konut fiyatlarındaki sorunun giderek derinleşeceğini ifade etti.
Konut maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Aktaş, "Merkez Bankası’na göre son bir yılda konut fiyatları yüzde 30 dolayında artmış görünüyor ama sanki henüz yapılmayan, yapılamayan zamlar da bekliyor gibi" dedi.
Aktaş'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
"TÜİK’e (Türkiye İstatistik Kurumu) göre inşaat maliyetleri temmuz ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 44.76 artış gösterdi.
Detaya inelim... Bina inşaat maliyetindeki yıllık artış yüzde 45.15’i bulmuş durumda.
Bir basamak daha inelim...
İkamet amaçlı binalardaki yıllık fiyat artışı da yüzde 44.22 düzeyinde.
Oranlar neredeyse aynı; yüzde 45. Yani son bir yılda konut maliyetine ilişkin artış yüzde 45, oysa konut fiyatlarındaki artış, yeni konutlar için söylersek yüzde 33. Arada hala bir fark var ve bu farkın kapanması demek, konut satışlarının daha da hız kesmesi demek.
Müteahhitlerin son dönemde çimento fiyatlarındaki artıştan dolayı boykot yapmasının altında da ağırlıkla bu maliyet artışı yatıyor ya zaten."
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