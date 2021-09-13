Korkutan açıklama: Konut fiyatları rekor kıracak

13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:26

İnşaat maliyet endeksinde artışlar rekor kırıyor. Ocak ayında yüzde 30, nisanda 40’ın üzerine çıkan malzeme fiyat endeksindeki artış, haziran ayında yüzde 53,70’e ulaştı.

TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksinde artış oranı yüzde 56.42 seviyesine yükseldi. İşçilik endeksi de yıllık bazda yüzde 21,18 arttı. Konut üreticilerine göre malzeme kaynaklı artışlar, konut fiyatlarını bu yıl içinde yüzde 100 artıracak.

'YANSITMAK ZORUNDA KALDIK'

Dünya'dan Leyla İlhan'a konuşan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bugüne kadar bir şekilde karlarından feragat ederek yansıtamadıkları maliyet artışlarını, artık 2021 yılında konut fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldıklarını söyledi.

'DAHA YÜKSEK ARTIŞ OLABİLİR'

Halihazırda artışı yüzde 50 oranında fiyatlara yansıttıklarını belirten Durbakayım, “Ardı arkası kesilmeyen bu artışlardan dolayı fiyatlarda yıl sonuna kadar yüzde 40’ları aşan yeni yükselişler olabilir. Böylece toplam artış yüzde 100’ü bulur” dedi.

Ancak bu öngörünün mevcut artış oranlarına göre planlandığını ifade eden Durbakayım, artışların yüksek olması durumunda yansımalarında daha yüksek olabileceğini kaydetti.

'İNŞAATÇININ YAPACAĞI BİR ŞEY KALMADI'

Maliyet kaynaklı fiyatlar artarken, müteahhidin yeni projeye başlama iştahının azaldığını söyleyen Durbakayım, “Konut azlığından dolayı da fiyatlarda artış olabilir. Dolayısıyla devletin çimento, beton ve demir fiyatlarına karşı önlem alınması ve faizi düşürmesi lazım. Demirin tonu 7 bin TL’ye geldi. Artık bu noktada inşaatçının yapacağı bir şey kalmadı” diye konuştu.