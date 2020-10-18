Konut metrekare fiyatları tarihi zirvesini gördü

18 Ekim 2020 Pazar, 16:33

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, yükselişini 17 aydır sürdürerek ağustos sonunda 3 bin 530 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerilerine göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı Ekim 2018'den itibaren 5 ay üst üste geriledi.

2019'un nisan ayında yükseliş trendine giren ve üst üste yükselişini 17'nci aya taşıyan konut metrekare fiyatları, ağustos sonu itibarıyla 3 bin 530 liraya ulaştı. Böylece tarihi zirvesini gören konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın 8 ayında yüzde 20,5, son bir yılda ise yüzde 25,9 artış gösterdi.

Türkiye genelinde geçen yılın sonunda 2 bin 931 lira düzeyinde bulunan konut metrekare ortalama birim fiyatı, 8 ayda 600 lira artış gösterdi. Böylece 100 metrekarelik bir evin fiyatı, 8 ayda 60 bin lira artmış oldu.

İSTANBUL'DA METREKARE FİYATI BİR YILDA 1.000 LİRAYI GEÇTİ

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2018'in ekim ayında 5 bin 123 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Nisan 2019'a kadar gerileyen metrekare fiyatı, 4 bin 632 liraya kadar inmişti. Metrekare fiyatı, geçen yılın mayıs ayından bu yana yükselişini sürdürerek ağustos sonu itibarıyla 5 bin 767 lira ile rekor kırdı.

Geçen yılın sonuna göre 8 aylık dönemde metrekare fiyatı 828 lira artan İstanbul'da, son bir yıllık süreçte ise fiyatlar 1.069 lira yükselmiş oldu.

İstanbul'da konut metrekare ortalama birim fiyatı, bir yılda yüzde 22,7, 8 ayda yüzde 16,8 artış gösterdi. İstanbul'da 100 metrekarelik evin fiyatı, son bir yılda 100 bin liranın üzerinde arttı.

BAŞKENTTE FİYATLAR YAKLAŞIK YÜZDE 20 ARTTI

Başkent Ankara'da konut metrekare fiyatları 2 yıldır 2 bin liranın üzerinde seyrediyor. 15 aydır yükseliş eğilimini sürdüren metrekare fiyatları, ağustos sonu itibarıyla 2 bin 641 lira ile en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yılın sonuna göre yüzde 19,8 artan konut metrekare ortalama birim fiyatı, son bir yılda yüzde 23,8 yükseldi.

İZMİR'DE FİYATLAR 4 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'de son yıllarda markalı projeler ve A plus konutların artması fiyatlara da yansıdı. İzmir'de üst üste 14 ay artan konut metrekare fiyatları, ağustosta 4 bin 120 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Son bir yılda yüzde 27,4 artan metrekare fiyatları, bu yılın 8 ayında ise yüzde 21,7 yükseldi. İzmir'de 100 metrekarelik bir evin fiyatı son bir yılda 88 bin 600 lira, son 8 ayda ise 73 bin 600 lira artmış oldu.