Konut satışları çakıldı

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Türkiye genelindeki toplam konut satışları pandemi etkisiyle mayısta da sert düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelindeki konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.6 azalarak 50 bin 936’ya indi. Pandemi, nisan ayında konut satışları üzerinde etkisini göstermeye başlamış ve toplam satışları yüzde 55.5 geriletmişti.

TÜİK’e göre, ülke genelinde ipotekli konut satışları, 2020 Mayıs’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 yükselerek 18 bin 483’e çıktı. Yabancılara yapılan satışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.1 azalarak 860’a düştü.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Nisana göre rakamlar daha iyi ama 2019 Mayıs’a göre çok kötü. Türkiye’de 50 bin civarı konutun satıldığı ay sayısı tarihte çok az” dedi.

Öte yandan, Türkiye Müteahhitler Birliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Birliğimiz ile online toplantıda bir araya gelen Asya Kalkınma Bankası temsilcileri, pandeminin etkilerine karşı 1.8 milyar dolarlık kısmı özel sektöre kullandırılmak üzere, toplam 20 milyar dolar tutarında bir kaynak oluşturdu.”

UMUTLAR HAZİRANA

Markalı konut satışlarında stok erime hızı mayısta bir önceki aya göre iki katına çıkarken; sektör temsilcilerine göre haziranda konut satışlarında rekor gelebilir.

Sektör temsilcileri, kamu bankalarının düşük faizli kampanyalarının etkisiyle haziranda satışların yükseleceği görüşünde.