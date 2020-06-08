Konut-Sen Başkanı Gözel’den ‘Apartman görevlilerinin koşulları iyileştirilsin’ çağrısı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Gözel, “Apartman görevlilerine gerekli koruyucu malzeme temin edilmeden iş yaptırılıyor” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Gözel, sayısı bir milyona yaklaşan apartman görevlilerinin çalışma koşullarının yönetmelik ile belirlendiğini ancak görev tanımlarının tam olarak yapılmadığını söyledi.

Gözel, “Meslektaşlarımız işverenlerin insafına bırakıldı. Haklarının yönetmelik ile düzenlenme yoluna gidilmesi ise anayasaya aykırılık teşkil etmekte” dedi.

‘SORUMLULUK DIŞI İŞLER’

Salgın süreci ile “apartman görevlilerine, apartman yönetimi ve sakinlerince sorumluluk dışı işler yaptırıldığını ve mevzuattaki eksik hükümler nedeniyle yönetimlerin yetkilerini kötüye kullandığını” kaydeden Gözel, “Apartmanların ilaçlanması ve evde kalanların tüm market alışverişleri yaptırılmakta. Günlük ihtiyaçlarının karşılanması zaruri olan insanların sayısının artması apartman görevlilerini alışveriş dışında hiçbir iş yapamayacak duruma getirdi” dedi.

Gözel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da apartman görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.