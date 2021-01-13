Konyaspor kupada Gaziantep'i eledi

13 Ocak 2021 Çarşamba, 16:49

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Konyaspor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Müsabakayı 2-1 kazanan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

11. dakikada Konyaspor’un Bytyqi ile sağdan kullandığı köşe vuruşunda Daci kafayla topu arkaya sektirdi. Arka direkte Anicic tamamlayarak fileleri havalandırdı. 1-0

27. dakikada Konyaspor savunmasının ceza sahası içinde yaptığı pas hatasında Güray kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu önünde buldu ancak topu az farkla dışarıya yolladı.

30. dakikada Djilobodji sağ kanattan ceza sahasına girmeden ortaladı. İyi yükselen Güray’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

40. dakikada Ömer Ali, sağ çizgiden Gaziantep savunmasından kazandığı topla ceza sahasına girdi ve çektiği şutla kaleci Çağlar’ın kapattığı köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada Jevtovic pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Daci’nin şutunu kaleci Çağlar önledi. Seken topu önünde bulan Cikalleshi’nin pasında Musa topu üstten dışarıya gönderdi.

77. dakikada Mirallas ceza yayı önünden vuruşunu yaptı ama kaleci Eray gole izin vermedi.

90+4. dakikada Alexandru’nun sağ ceza sahası çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Muhammet röveşatayla topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Deniz Turgut xx, Murat Ergin Gözütok xx

Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx (Oğuz Kağan dk. 75 xx), Anicic xx, Ömer Ali xxx (Abdülkerim dk. 60 xx), Ali Karakaya xx (Jevtovic dk. 60 xx), Eduok xx (Cikalleshi dk. 60 xx), Musa xx (Milosevic dk. 72 xx), İsmail xx, Bytyqi xx, Daci xx

Yedekler: Erten, Amir, Shengelia, Doğan Can, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gaziantep FK: Çağlar x, Djilobodji xx (Vetrih dk. 80 ?), Toşca xx, Kubilay xx, Olkowski xx, Furkan x (Alexandru dk. 46 xx), Güray xx (Kenan dk. 58 xx), Mirallas xx, Morais x, Enver Cenk xx (Oğuz dk. 69 x), Andre x (Muhammet dk. 46 xx)

Yedekler: Mustafa, Ulaş, Kozulj, Mirza, Tetteh, Vetrih

Teknik Sorumlu: Erdal Güneş

Goller: Anicic (dk. 11), Ömer Ali (dk. 40) (Konyaspor), Muhammet (dk. 90+4) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Ali Karakaya, Musa, Oğuz Kağan, Eray (Konyaspor), Djilobodji, Morais (Gazinatep FK)

