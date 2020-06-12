Konya Şehir Hastanesi’nin işe başvuru adresi MHP ilçe başkanlığı!
MHP Selçuklu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Faruk İnan, gelecek aylarda açılması planlanan Konya Şehir Hastanesi’ne 30 teknik eleman alımı yapılacağına ve şartları karşılayanların MHP Selçuklu İlçe Başkanlığı’na müracaat edebileceğine ilişkin paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabındaki unvanına, “MHP Selçuklu İlçe Başkanlığı’nda başkanvekili” yazan Faruk İnan, “Konya Şehir Hastanesi’ne 30 tane elektrik, elektronik, su tesisatçısı, kalorifer tesisatçısı alımı yapılacaktır” mesajını paylaştı.
İnan, işe müracaat adresi olarak MHP Selçuklu İlçe Başkanlığı binasının yer aldığı iş merkezini yazdı. Alımlara ilişkin yetkisi sorulan MHP Selçuklu İlçe Başkanlığı ise sorulara yanıt vermedi.
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