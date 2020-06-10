Konyaaltı sahilinin işletmesi tekrar Alkoçlar Turizm'e

10 Haziran 2020 Çarşamba, 11:23

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı sahil ihalesini iptal etmesi ve yerel mahkemenin iptal kararını haklı bulması üzerine Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar Danıştay’a başvurdu. Danıştay yerel mahkemenin kararını bozdu. Böylece Konyaaltı sahilinin işletmesi tekrar Alkoçlar Turizm firmasına geçti.

Alkoçlar Turizm’in başvurusuyla ilgili yapılan oylamada 5 Danıştay üyesinin tamamının Antalya Büyükşehir Belediyesi aleyhine oy kullandığı öğrenildi. Kararla birlikte Alkoçlar firması, Konyaaltı sahilini ihale şartnamesine göre işletmeye devam edecek. Danıştay’ın aldığı karara itiraz hakkı bulunmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bilgiyi doğrulayarak tebligatın henüz ellerine geçmediğini söylediler.

İKİ YILDA 15 MİLYONLUK ZARAR

Duvar'dan İdris Özyol'un haberine göre, Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel döneminde belediye tarafından yaptırılan Konyaaltı sahilinin işletmesini 12 yıllığına 8 milyon 500 bin liralık bedelle almıştı. Sadece Alkoçlar Turizm’in katıldığı ihale kamuoyunda ‘peşkeş’ tartışması yaratırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yılda 15 milyon lira zarar ettirildiğini açıklayan CHP’li yeni başkan Muhittin Böcek, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmişti.