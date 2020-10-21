Konya'da 14 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü
Konya'da tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklanan Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta çalıştığı terzi dükkanına giden Suriyeli Vail El-Mansur (14) dün tartıştığı kişilerle karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine El-Mansur, karşı gruptaki kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sırtından bıçaklandı.
Zanlıların kaçmasının ardından El-Mansur, biraz yürüdükten sonra aynı sokakta bir büfenin önünde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan El-Mansur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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