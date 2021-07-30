Konya’da eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü: Ev ateşe verildi
Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, ev de ateşe verildi.
Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi.
İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.
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