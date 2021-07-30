Konya’da eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü: Ev ateşe verildi

Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, ev de ateşe verildi.

(DHA)
30 Temmuz 2021 Cuma, 19:38
Konya’da eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü: Ev ateşe verildi
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Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı. 


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