Konya'da güçlendirme çalışması yapılan okulun duvarı çöktü: 1 işçi yaşamını yitirdi
Konya'nın Ilgın ilçesinde, güçlendirme ve onarım çalışması yapılan okulun duvarının çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.
Güçlendirme ve onarım çalışmaları devam eden Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesinin duvarı, iççiler çalıştığı sırada çöktü.
Göçük altında kalarak ağır yaralanan işçi Yaşar Sarı (50), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından enkaz altından çıkarıldı.
Ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sarı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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