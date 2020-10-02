Konya'da korkutan deprem
Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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