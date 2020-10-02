Konya'da korkutan deprem

02 Ekim 2020 Cuma, 08:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.