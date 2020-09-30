Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
30 Eylül 2020 Çarşamba, 07:27
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



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