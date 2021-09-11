Konyaspor evinde zorlanmadı! | Konyaspor 3-1 Altay
Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında ağırladığı Altay'ı 3-1 mağlup etti ve üçüncü galibiyetini aldı.
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Altay'ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Soner Dikmen, 20. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 83. dakikada Rahmanovic attı. Altay'ın tek sayısını ise 90+2. dakikada Rayan kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı. Konya ekibi, 10 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Altay ise 6 puanla 7. sırada yer aldı.
Konyaspor, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise Göztepe'yi ağırlayacak.
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