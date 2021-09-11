Konyaspor evinde zorlanmadı! | Konyaspor 3-1 Altay

11 Eylül 2021 Cumartesi, 19:04

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Altay'ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Soner Dikmen, 20. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 83. dakikada Rahmanovic attı. Altay'ın tek sayısını ise 90+2. dakikada Rayan kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı. Konya ekibi, 10 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Altay ise 6 puanla 7. sırada yer aldı.

Konyaspor, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise Göztepe'yi ağırlayacak.