Cristiano Ronaldo evine muhteşem döndü! | Manchester United 4-1 Newcastle United
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Manchester United, Newcastle United'ı 4-1'le geçerken, Cristiano Ronaldo gollerle mücadeleye damga vurdu.
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Old Trafford'da 12 yıl sonra maça çıkan Cristiano Ronaldo maça golleriyle damga vurdu. Manchester United 4-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 62. dakikada Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90. dakikada Jesse Lingard kaydetti. Newcastle United'ın tek golü 56. dakikada Javier Manquillo'dan geldi.
Tam 12 yıl aranın ardından Old Trafford'da Manchester United formasıyla oynayan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, attığı iki golle ilk maçına damga vurdu, galibiyette önemli rol oynadı. Cristiano Ronaldo 62 dakikada iki gol atarken, Arsenal ise 360 dakikada sadece 1 gol attı ve ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 10'a yükseltti. Newcastle United 1 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, West Ham United'a konuk olacak. Newcastle United, Leeds United'ı ağırlayacak.
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