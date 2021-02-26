Konyaspor - Gaziantep sessiz sedasız: 0-0
Konyaspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı
Süper Lig’in 27. haftasında Konyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.
52. dakikada kaleci Günay’ın hatalı degajında rakip sahanın ortalarında topla buluşan Jevtovic bekletmeden şutunu çekti, top az farkla dışarıya gitti.
58. dakikada sol çaprazda ceza sahası önünde topla buluşan Mirallas şutunu çekti, top direkten oyun alanına döndü.
64. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Olkowski’nin yaptığı orta savunmadan sekti. Djilobodji kaleci Eray’ın üzerinden kafayla topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonu faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.
90+5. dakikada Cikalleshi uzaktan kaleyi düşündü, top auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çiçek xx
Konyaspor: Eray xx, Skubic xxx, Ahmet xx, Abdülkerim xxx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Diomande x, Sekidika xx (Daci dk. 83 ?), Rahmanovic x (Miya dk. 46 xx), Milosevic xx (Amir dk. 66 xx), Cikalleshi xx
Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Kravets, Barış, Eduok,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Miranda xx (Ertuğrul dk 74 xx), Djilobodji xx, Toşca xx, Morais x (Güray dk. 74 xx), Maxim xx (Enver Cenk dk. 79 xx), Vetrih xx, Sousa xx, Mirallas xx (Bilal dk. 79 xx), Dicko xx (Kenan dk. 84 ?)
Yedekler: Çağlar, Andre Felipe, Oğuz, Rashid, Furkan
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Sarı kartlar: Rahmanovic, Diomande (Konyaspor), Miranda, Dicko (Gaziantep FK)
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