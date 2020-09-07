Konyaspor kalecisi hayata tutunamadı!

Alanya'da tatilini yaparken denizde boğulma tehlikesi geçiren ve ardından 2.5 aydır hastanede tedavi gören İttifak Holding Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2020 Pazartesi, 16:22
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Antalya’nın Alanya ilçesinde tatilini yaparken denizde boğulma tehlikesi geçiren ve ardından 2.5 aydır hastanede tedavi gören İttifak Holding Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir.

Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.”


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