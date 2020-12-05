Konyaspor rahat rahat!
- İttifak Holding Konyaspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Abdülkerim Bardakcı, Milosevic, Hurtado, Hadziahmetovic, Daci
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Baumal, Rashad Muhammed, Obertan, Sissoko (Dk. 18 Osman Çelik), Ricardo Gomes
Gol: Dk. 13 Uğur Demirok (Penaltıdan), 63 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 11 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Süper Lig'in 11. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ev sahibi ekip kazandı.
11. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Hurtado'nun ceza sahası dışından şutunda top Murat Uçar'ın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti. Hakem Murat Uçar'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 1-0.
23. dakikada Obertan'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
40. dakikada orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasına giren Rashad Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi.
45. dakikada Hurtado'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
63. dakikada Hadziahmetovic farkı 2'ye çıkardı.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hedef aldığı CHP'li Başarır'dan açıklama
- Gezici, son anketi açıkladı: Seçimi ‘kriz’ belirleyecek
- Canlı yayında konuklar birbirinin üzerine yürüdü
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- İcradan satışa çıkan aracını parçaladı
- Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
- CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu
- Kadınların gizli arzuları...
- İçişleri Bakanı Soylu'dan kısıtlama açıklaması
- Çin'e diye yollanan tren bakın nereden çıktı